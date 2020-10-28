Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказался о доминировании своего ученика, американского фигуриста Нейтана Чена в мировом мужском фигурном катании.

Слова Арутюняна приводит портал RT. «То, что Чен сильнее всех, — миф. Чем больше он раздувается, тем опаснее в него верить», — заявил тренер, подчеркнув, что в спорте не бывает такого, что у кого-то нет соперников.

«Всегда находится кто-то, кто способен выскочить из-за спины. Так зачем же мы будем останавливаться?», — отметил Арутюнян, подчеркнув, что не допустит того, чтобы к Чену кто-то подошел вплотную.

По словам тренера, в его планы не входит борьба Нейтана Чена с кем-то на равных на Олимпиаде в Пекине, в планах фигуриста добиться максимального прогресса, а сбавить обороты никогда не поздно.

Напомним, Нейтан Чен является победителем двух последних чемпионатов мира по фигурному катанию.