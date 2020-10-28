Петербургский «Зенит» и дортмундская «Боруссия» не открыли счет в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, счет на данный момент 0:0.

Матч проходит без зрителей из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

На 26-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Немецкая команда нанесла два удара в створ ворот «Зенита», все немногочисленные удары петербургской команды пришлись мимо ворот. Во владении мячом преимущество имеет «Боруссия» — 68 на 32 процента.

В параллельном матче играют соперники «Зенита» и «Боруссии»: после первого тайма «Брюгге» играет вничью с «Лацио» со счетом 1:1.