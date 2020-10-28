Капитан состава Natus Vincere по Dota 2 Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко поделился внутренним состоянием своего коллектива. Киберспортсмен рассказал, что как только коллектив собрался на буткемпе, игроки растеряли игровую форму, но спустя несколько дней привыкли и продолжили развиваться дальше.

У нас психолог нужен только одному человеку — у него бывают заскоки. Буткемп сначала немного вернул нас назад, но сейчас мы начинаем набирать форму обратно. Буткемп немного застопорил нас, нужно опять нагонять.

Также ALWAYSWANNAFLY отметил, что в команде он не является полным капитаном, а каждый игрок предлагает какие-то свои идеи и реализации. Также киберспортсмен отметил, что в начальной стадии игры игру ведёт он и Владимир RodjER Никогосян, а в лейт-гейме больше ответственности на себя берёт Алик V-Tune Воробей.

На момент написания статьи «Рождённые Побеждать» выступают на ESL One Germany 2020 в плей-офф стадии против Vikin.gg и ведут со счётом 1:0.