Европейский микс mudgolems обыграл Team Secret в полуфинале верней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020. Коллектив Неты 33 Шапиры выиграл своих соперников со счётом 2:0.

Team Secret не проигрывали игры с начала лета 2020 года. Клемент Puppey Иванов и его коллектив выиграл 20 встреч подряд, причём за всё это время киберспортивная команда отдала всего четыре карты.

Теперь Team Secret сыграют 29 октября с Alliance во втором раунде нижней сетки, а mudgolems сразятся с победителем пары Natus Vincere против Vikin.gg.

Многие пользователи считают, что данное поражение стало случайностью для европейского коллектива и Puppey с лёгкостью заберёт виртуальный кубок турнира, обыграв, по традиции, своих соперников со счётом 3:0.

ESL One Germany 2020 проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ, среди которых Natus Vincere, HellRaisers и Cyber Legacy. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.