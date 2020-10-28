Французский клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и завершилась со счетом 2:0 в пользу парижской команды.

Оба гола «Пари Сен-Жермен» забил во втором тайме. На 64-й минуте итальянский нападающий Мойзе Кин забил первый мяч, а на 79-й минуте оформил дубль. В обеих атаках передачу на Кина отдал Киллиан Мбаппе.

На 26-й минуте поле покинул бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Он не смог продолжить матч из-за травмы, поле футболист покидал со слезами на глазах.

«ПСЖ» удалось набрать очки после поражения в стартовом матче с «Манчестер Юнайтед», «Истанбул» же потерпел второе поражение подряд.