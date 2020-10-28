Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова назвала четверной прыжок, который дается ей тяжелее всего.

В интервью ютуб-каналу Cafecito con Masha Трусова отметила, что у нее нет любимого четверного прыжка, ей нравятся все квады, которые она исполняет.

«Есть те, которые легче даются. Самый легкий – тулуп, самый сложный на данный момент – риттбергер», — сказала фигуристка.

Напомним, Александра Трусова к октябрю 2020 года освоила все пять четверных прыжков. Первыми фигуристка выучила четверной тулуп и четверной сальхов, эти прыжки она исполнила еще в 2018 году на юниорском чемпионате мира. Затем спортсменка начала прыгать четверной лутц и четверной флип, их она исполняла на соревнованиях с конца 2018 и с 2019 года. В 2020-м году Трусова освоила четверной риттбергер.