Украинская команда Natus Vincere по Dota 2 вышла в финал верхней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020. Коллектив Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко обыграл своих соперником Vikin.gg со счётом 2:0.

Вторая карта прошла полностью под диктовку NAVI. За 27 минут команда набрала 21 000 преимущества по золоту, а Vikin.gg не смогли сделать и десяти фрагов.

«Рождённые Побеждать» сразятся 30 октября в 22:00 по московскому времени со вторыми финалистами турнира mudgolems. Европейский микс mudgolems обыграл Team Secret в полуфинале верней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020. Коллектив Неты 33 Шапиры выиграл своих соперников со счётом 2:0.

Ранее капитан состава Natus Vincere по Dota 2 Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко поделился внутренним состоянием своего коллектива. Киберспортсмен рассказал, что как только коллектив собрался на буткемпе, игроки растеряли игровую форму, но спустя несколько дней привыкли и продолжили развиваться дальше.