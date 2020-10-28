Дортмундская «Боруссия» открыла счет в матче с петербургским «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде без зрителей из-за пандемии коронавируса. На данный момент счет 1:0 в пользу «Боруссии».

Право на пробитие с одиннадцатиметровой отметки «Боруссия» получила после фола защитника Вячеслава Караваева на Торгане Азаре. За этот фол Караваев еще и получил желтую карточку.

Пенальти на 78-й минуте встречи успешно реализовал британец Джейдон Санчо, отправив мяч в противоположный от вратаря угол.

Сейчас в игре продолжается второй тайм, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Первый матч «Зенит» проиграл «Брюгге» со счетом 1:2 на домашней арене.