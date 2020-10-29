Как изменились турниры по Dota 2 после ужесточения правил для стримеров

Инсайдер: Разработчиков Cyberpunk 2077 перевели на сточасовую рабочую неделю

CEO Team Empire: Игроки не хотели играть вместе

MagicaL, dream и Ghostik собрали состав по Dota 2

GodHunt: Никогда не понимал зачем давать точные даты релиза

Nix: Puppey может не заходить в паблики несколько месяцев

Самый громкий трансфер октября: NiKo перешёл в G2

Босниский киберспортсмен Никола NiKo Ковач присоединился к составу G2 по CS:GO. Ковач играл за FaZe Clan на протяжении последних 3,5 лет, а теперь будет выступать под одним тегом со своим двоюродным братом Неманией hunter Ковачем.

Mudgolems прервали стрик Team Secret

Европейский микс mudgolems обыграл Team Secret в полуфинале верней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020. Коллектив Неты 33 Шапиры выиграл своих соперников со счётом 2:0.

Natus Vincere вышла в финал верхней сетки ESL One Germany 2020