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Самый громкий трансфер октября: NiKo перешёл в G2
Босниский киберспортсмен Никола NiKo Ковач присоединился к составу G2 по CS:GO. Ковач играл за FaZe Clan на протяжении последних 3,5 лет, а теперь будет выступать под одним тегом со своим двоюродным братом Неманией hunter Ковачем.
Mudgolems прервали стрик Team Secret
Европейский микс mudgolems обыграл Team Secret в полуфинале верней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020. Коллектив Неты 33 Шапиры выиграл своих соперников со счётом 2:0.
Natus Vincere вышла в финал верхней сетки ESL One Germany 2020
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