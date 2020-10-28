Главные новости дня с футбольных полей, теннисных кортов и баскетбольных кабинетов — в традиционном дайджесте от Nevasport за 28 октября:

«Зенит» проиграл «Боруссии» в Дортмунде, забили Санчо и Холанд

Петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Игра прошла без зрителей на стадионе «Сигнал Идуна Парк», матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча «Боруссия» забила в концовке второго тайма: отличились Джейдон Санчо с пенальти и Эрлинг Холанд.

«Краснодар» разгромно проиграл «Челси» в Лиге чемпионов, пропустив четыре гола

«Краснодар» проиграл лондонскому «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Российская команда пропустила по одному мячу от Кристиана Пулишича, Каллума Хадсона-Одои, Хакима Зиеша и Тимо Вернера.

«Куньлунь» обыграл СКА впервые в истории КХЛ

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Ледового дворца» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе СКА отличился Кирилл Марченко, в составе «Куньлуня» — Тайлер Вонг и Райан Спроул.

Медведев обыграл Джунга и вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл фигуриста из Китайского Тайбэя Джейсона Джунга в первом круге турнира АТР500 в Вене, Австрия. Теннисисты провели 65 минут на центральном корте «Винер Штадхалле», счет по партиям 6:3, 6:1 в пользу Медведева.

Матюнин рассудит «Химки» и «Зенит» в матче 13-го тура РПЛ

Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на матче подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. Информация о судейских назначениях на новый тур РПЛ появилась на официальном сайте Российского футбольного союза. Главный арбитр матча «Химки» — «Зенит» — Алексей Матюнин, ему будут помогать арбитры на боковых линиях Николай Еремин и Илья Елеференко.

«Смысла выходить на лед нет»: фигурист Лазукин досрочно завершил сезон-2020/21

Российский фигурист, победитель Финала Кубка России Андрей Лазукин объявил о досрочном завершил сезон и прекратил тренировки. По словам фигуриста, на Кубке России он не выступит, а значит и на чемпионате России в Челябинске, поэтому получается, что он пропускает сезон-2020/21. Причиной пропуска сезона стала травма колена: летом фигуристу делали операцию и он еще не успел восстановиться.

Матч «Зенит» — «Панатинаикос» в Евролиге перенесли по просьбе клуба из Греции

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос» не состоится в срок и будет перенесен на другую дату. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, встречу перенесли по просьбе «Панатинаикоса». На данный момент, клубы вместе с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги разрабатывают варианты изменения даты проведения игры.