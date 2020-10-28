Петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра прошла без зрителей на стадионе «Сигнал Идуна Парк», матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча «Боруссия» забила в концовке второго тайма. На 78-й минуте Вячеслав Караваев сфолил на Торгане Азаре и подарил дортмундцам право на пенальти. Удар с точки нанес Джейдон Санчо и открыл счет.

Второй мяч «Боруссия» забила уже в компенсированное время: с передачи Джуда Беллингхема забил норвежец Эрлинг Холанд.

Таким образом, «Зенит» терпит уже второй поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов: в первом туре команда Сергея Семака дома уступила «Брюгге».