Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» хорошо играла: интенсивно, много прессинговала. У нас не получались хорошие атакующие действия. Что касается обороны, было несколько ошибок. К сожалению, ошиблись в простой ситуации и получили пенальти», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист добавил, что команда пыталась улучшить игру, чтобы сравнять счет, но в добавленные минуты пропустила еще один мяч.

Напомним, по итогам двух туров в группе F лидирует римский «Лацио», набравший 4 очка. С таким же количеством баллов на второй строчке идет бельгийский «Брюгге». «Боруссия» (3) занимает третью строчку, «Зенит» без набранных очков — четвертую.