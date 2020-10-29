«Барселона» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла «Ювентус». Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

По окончании встречи «Барселона» в клубном аккаунте в «Твиттере» потроллила проигравшую команду и португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Мы рады, что вы смогли увидеть козу на вашем поле», —говорится в сообщении, к которому прикреплен смайлик козы.

Слово GOAT (коза) представляет собой сокращённый вариант The Greatest of All Times — величайший во все времена.

Роналду, напомним, пропустил этот матч из-за заражения коронавирусом. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол и отдал результативную передачу.

«Барселона» по итогам второго тура возглавляет таблицу группы G, набрав 6 очков. «Ювентус» занимает второе место с 3 очками.