Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил немецкий «РБ Лейпциг» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 5:0.

Хозяева распечатали ворота соперника на 21-й минуте: с передачи Поля Погба отличился нападающий Мэйсон Гринвуд. Ещё четыре гола были забиты ближе к концу матча. На 74-й минуте форвард Маркус Рашфорд удвоил преимущество «Манчестера», а спустя четыре минуты оформил дубль.

На 87-й минуте Антони Марсьяль реализовал пенальти, счет стал 4:0. А в добавленное время Рашфорд с передачи того же Марсьяля оформил хет-трик.

«Манчестер Юнайтед», набрав шесть очков, возглавляет турнирную таблицу группы Н. «Лейпциг» с тремя очками идет третьим.