Американский боец Тони Фергюсон выразил недовольство решением UFC поместить россиянина Хабиба Нурмагомедова на первую строчку рейтинга.

По мнению американца, есть много бойцов, которые достойны этого больше, чем Хабиб.

«Джон Джонс, Андерсон Силва, Сен-Пьер — все эти ребята гораздо лучше Хабиба. У всех есть чемпионские пояса. Про этих ребят забыли. Его победная серия составляет 13 боев, у меня было 12. Он никогда не дрался со мной, его бы серия прервалась», — сказал Фергюсон в эфире Submission Radio.

Напомним, в субботу, 24 октября, Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Во втором раунде россиянин применил удушающий прием. Таким образом, Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе.

Сразу после окончания поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Всего он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.