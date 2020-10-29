Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ответила на вопрос, что улучшилось в ее катании после смены тренеров.

«Я считаю, что очень многое поменялось. Где-то чуть поменялась, может быть, техника прыжков. Но в основном, конечно же, скольжение, передача образа – мы очень много работаем над этим. Проводим специально много льдов, чтобы улучшить катание. Поэтому, считаю, что в этом улучшения», — сказала Трусова в интервью для Cafecito con Masha.

Напомним, в мае текущего года Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, под руководством которой дважды выиграла юниорский чемпионат мира, а также завоевала бронзовые медали финала Гран-при и чемпионата Европы. Теперь спортсменка тренируется в группе Евгения Плющенко в его академии. Спортсменка выступила на одном официальном старте в этом сезоне — этапе Кубка России в Москве, где одержала победу.