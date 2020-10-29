Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда нападающие Сердар Азмун и Малком вернутся в строй.

«Вчера была официальная информация по поводу Малкома и Азмуна. Ждём. Что касается Азмуна, как будет готов, так и будет играть. Не могу сказать, когда именно он будет готов. Как начнёт тренироваться, так и подготовится», — заявил Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Что касается Малкома, тренер отметил, что бразилец начнет тренироваться в общей группе через две-три недели. Семак подчеркнул, что команда с нетерпением ждет его возвращения.

Напомним, «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Боруссии» со счетом 0:2. По итогам двух туров в группе F лидирует римский «Лацио», набравший 4 очка. С таким же количеством баллов на второй строчке идет бельгийский «Брюгге». «Боруссия» (3) занимает третью строчку, «Зенит» без набранных очков — четвертую.