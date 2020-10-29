Трусова озвучила свою цель на сезон-2020/21

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью для мексиканского YouTube-канала рассказала, какую цель ставит перед собой на сезон-2020/21.

«Кататься чисто на всех соревнованиях, не делать никаких ошибок – это самая главная цель на сезон», — сказала Трусова.

Своей самой большой мечтой фигуристка назвала Олимпийские игры.

Напомним, в мае текущего года Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, под руководством которой дважды выиграла юниорский чемпионат мира, а также завоевала бронзовые медали финала Гран-при и чемпионата Европы.

В сезоне-2020/21 спортсменка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Под его руководством Александра выступила на одном официальном старте — этапе Кубка России в Москве, где одержала победу.