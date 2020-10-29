Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о перспективах нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Что касается Семака, он вряд ли подаст в отставку. Держится за место, ещё бы он сам покинул клуб. Теперь ход за руководством. Хорошей игры в чемпионате России недостаточно. Не удивлюсь, если Семака завтра уволят. Лига чемпионов снова провалена. Это конец», — заявил Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Боруссии» со счетом 0:2. По итогам двух туров в группе F лидирует римский «Лацио», набравший 4 очка. С таким же количеством баллов на второй строчке идет бельгийский «Брюгге». «Боруссия» (3) занимает третью строчку, «Зенит» без набранных очков — четвертую.