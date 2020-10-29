Американский боец MMA Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон. 24 октября, после победы над Джастином Гэтжи, дагестанский боец объявил о завершении карьеры.

«Вы будете скучать по Хабибу, как по Конору Макгрегору. Он вернётся. Ну а я буду готов к этому», — сказал Фергюсон, слова которого приводит TMZ.

Напомним, Хабиб и Гэтжи встречались в рамках турнира UFC 254. Поединок за чемпионский титул в легком весе завершился во втором раунде, когда россиянин применил к своему оппоненту удушающий прием. Сразу после поединка Нурмагомедов объявил, что бой стал последним в его карьере. По словам спортсмена, теперь он хочет больше времени проводить со своей семьей.

На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец и тренер Абдулманап.