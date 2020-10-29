Дочь Семака подверглась оскорблениям после поражения «Зенита» от «Боруссии»

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что после поражения сине-бело-голубых от «Боруссии» на групповом этапе Лиги чемпионов получила множество оскорблений в свой адрес.
В историях своего «Инстаграма» девушка призналась, что болельщики критикуют команду, а не выражают поддержку в тот момент, когда это действительно необходимо.
«Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжелые дни поражений. Почему-то многие незнакомые люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую», — написала Майя Семак.
Она подчеркнула, что семья — это святое, и она будет стоять горой за своих близких и любимый клуб.
«Люби «Зенит» больше побед. Их впереди еще много. P. S. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю», — добавила Майя Семак.
Напомним, «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Боруссии» со счетом 0:2. По итогам двух туров в группе F лидирует римский «Лацио», набравший 4 очка. С таким же количеством баллов на второй строчке идет бельгийский «Брюгге». «Боруссия» (3) занимает третью строчку, «Зенит» без набранных очков — четвертую.
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