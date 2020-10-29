Петербургский СКА проиграл «Куньлуню» в регулярном чемпионате КХЛ — армейцы снова потеряли очки на ровном месте.

Команда Валерия Брагина потерпел пятое поражение в последних девяти матчах. Это много для такой команды, как СКА, но куда более странным и даже идиотским выглядит тот факт, что с 7 октября армейцы только и делают, что чередуют победы с поражениями. Стабильности нет даже в неудачах — каждый матч заканчивается диаметрально противоположно предыдущему.

Еще более глупо, когда армейцы с борьбой, но все же громят и и по делу выносят омский «Авангард», один из лучших наших клубов, а пару дней спустя сливают игру с китайским «Куньлунем». Что это? Постковидный синдром? Не все оправились от последствий болезни? Или после «Авангарда» не хватило настроя на «Куньлунь»? Но почему тогда СКА не сливает всем подряд? Вопросов очень много.

Армейцы перестали быть теми, кем были еще в прошлом сезоне — грозной и доминирующей силой. Если раньше СКА в КХЛ был чем-то вроде Хабиба в UFC, то теперь это максимум Дэн Хукер, который и навалять может, и получить. Какой-то год назад перебросать армейцев было нереально, а теперь это делают все, кому не лень: «Спартак», «Витязь», даже «Амур».

Нет сомнений, что Брагин будет работать, и это логично. СКА сейчас — не скоп легионеров или возвращенцев из НХЛ. Конечно, их они есть в Петербурге, но по большей части это молодая команда, которая при этом решает те же задачи, что раньше. А брать Кубок Гагарина с Ковальчуком, Дацюком и Войновым попроще, чем с Подколзиным, Ткачевым и Дыбленко.

В то же время петербуржцы подписывают странных легионеров. Тот же Фантенберг — явный уровень «Сочи», в котором сейчас успешно играет Рундблад. Как он поможет СКА, непонятно. Еще годик такой невнятной и неструктурированной политики, и СКА превратится в уверенного середняка, способного дойти максимум до полуфинала конференции.