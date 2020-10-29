Поклонники фигурного катания создали петицию на сайте Change.org с требованием отстранить Евгения Плющенко от участия в качестве тренера на предстоящих этапах Кубка России. Петиция адресована Федерации фигурного катания России (ФФККР).

«Просим отстранить Е. Плющенко от участия в качестве тренера на 4-м и 5-м этапах Кубка России в связи с нарушением им п. 6.11 Правил вида спорта «фигурного катания на коньках», утвержденных приказом Министерства спорта России от 22.11.2018 № 958″, — говорится в тексте петиции.

По мнению болельщиков, Плющенко неоднократно нарушил тренерскую этику, позволяя себе резкие и неэтичные высказывания в адрес других тренеров и спортсменов, а также по отношению к оценкам, выставляемых судьями на соревнованиях. Фанаты подчеркнули, что за нарушение Плющенко должен быть наказан в соответствии с правилами — то есть, отстранен от соревнований.

«Постоянное нарушение Е. Плющенко тренерской этики наносит ущерб репутации Федерации фигурного катания России в мировой среде, связанной с фигурным катанием, так как он является тренером спортсменов, входящих в состав сборной России», — гласит сообщение.

Напомним, четвертый этап Кубка России будет проходить в Казани в период с 8 по 12 ноября, пятый — с 5 по 8 декабря в Москве.