Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На четверг, 29 октября, еще 17 717 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 581 693.

У 368 351 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 14 740 россиян. Всего 1 186 041 человек в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 366 человек скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 27 301 россиянина.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 4 906 новых случаев. Всего в столице зафиксированы 413 928 зараженных. В Московской области добавились 514 пациентов, всего — 85 762. В Санкт-Петербурге 758 новых случаев, всего — 59 721.