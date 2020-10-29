Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня поделилась новыми фотографиями с экс-теннисистом Маратом Сафиным.

На своей странице в «Инстаграме» Боня опубликовала серию новых снимков.

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем. Вчера мы забрались на «Собачью Голову». Это очень красивое место прямо над Монако, где открывается шикарный вид… Листай фото», — написала Виктория. Подписчики оставили под постом множество комментариев, в которых порадовались за Боню.

Напомним, в конце сентября Сафин и Боня вместе отправились в путешествие. «В жизни он еще краше, чем на любом фото!» — написала тогда девушка.

Напомним, Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России.