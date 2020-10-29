В субботу, 31 октября, стартует 13-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги.

Открывать программу футбольного уик-энда будет противостояние «Рубина» и тульского «Арсенала», которое начнется в 14:00 по московскому времени. В 16:30 «Спартак» на своем поле в «Москве» примет «Ростов», а «Краснодар» в то же время на выезде сыграет с «Ахматом». В заключительном матче субботы встретятся «Сочи» и «Локомотив», начало — в 19:00 мск.

В воскресенье, 1 ноября, в 12:00 «Уфа» примет «Урал». В 14:00 в Подмосковье стартует матч между «Химками» и петербургским «Зенитом». В 16:30 столичный ЦСКА на выезде встретится с «Ротором». Закрывать программу тура будет встреча «Тамбова» с «Динамо», которая начнется в 19:00 мск.

Единоличным лидером турнирной таблицы является «Спартак», набравший 27 очков.