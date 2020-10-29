«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов и стал одним из четырех клубов, кто опозорился ровно так же. Как и сине-бело-голубые, ни одного очка за два матча не набрали «Марсель», «Мидтьюлланд» и «Истанбул». Теперь, когда мы определили идеальную группу для петербуржцев в ЛЧ, давайте поговорим о главном тренере. Есть как минимум три причины, почему Семаку пора уходить.

Никакой самокритики и объяснения поражениям

Не сомневайтесь, Семак ненавидит пресс-конференции. Он хотел бы, чтобы после матча можно было сразу уехать домой к детям и жене, и это желание вполне нормальное, но не профессиональное. Одни тренеры приходят на послематчевые пресс-конференции, чтобы повеселиться или через СМИ надавить на своих игроков — вполне популярный прием. Другие — поныть о судьях, таких у нас больше половины РПЛ. Семак же приходит просто потому что надо. А на вполне конкретные вопросы, например, почему «Зенит» проиграл три матча подряд, следует ответ, что победы и поражения — это часть работы. Вопрос был не в этом, Богданыч!

Выбор стартового состава

Да, у «Зенита» не могли играть Азмун и Малком, но это не может служить оправданием для поражений. Непонятно, почему Семак в матче с «Боруссией» сделал такую ставку на Вендела и оставил в запасе Оздоева. Магомед точно доказал, что является игроком основы, и почему только что появившийся в команде футболист тут же занимает его место? Пусть и стоит он 20 млн. Невыпуск Кругового также непонятен — после не самого удачного матча с «Брюгге» Данил — игрок только для РПЛ?

Нет плана Б

Такое ощущение, что «Зенит» никогда не сомневается в своей победе, хотя бы минимальной. Главное забить и довести матч до финального свистка. Семак пытался наладить игру в матче с «Рубином» при счете 1:2, в игре с «Брюгге» было слишком поздно, но в Дортмунде сине-бело-голубые пропустили и махнули рукой. Единственной задачей, видимо, было не пропустить еще, но и с ней не справились.