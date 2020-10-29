Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората трижды поразил ворота «Барселоны» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, однако все три гола были отменены из-за офсайда.

Первый эпизод произошел на 16-й минуте встречи, когда Хуан Куадрадо передачей по правому флангу атаки вывел Морату один на один. Форвард не упустил момент, однако арбитр зафиксировал офсайд. Спустя 14 минут Куадрадо навесил с фланга в центр штрафной, Мората переправил мяч в угол ворот, но судья снова заметил офсайд.

Ещё один момент произошел после перерыва. На 56-й минуте после навеса Кьезы на правый край штрафной Куадрада прострелил во вратарскую, а Мората отправил мяч в угол ворот. Арбитр, однако, снова углядел положение вне игры и отменил гол.

Напомним, матч проходил в Турине, «Ювентус» потерпел поражение со счетом 0:2. «Барселона» возглавила турнирную таблицу группы, туринцы идут вторыми.