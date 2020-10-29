Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских футбольных клубов во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«На троих получили ноль очков. Можно теперь как угодно этот ноль делить. Кто потратил на него меньше денег, кто красиво, а кто нет. Ноль есть ноль. Три команды наших мы в Лиге чемпионов видим в первый и последний раз. Зрелище поучительное. Мы чужие на этом празднике жизни», — написал Геркус у себя в Telegram-канале.

Напомним, в Лиге чемпионов выступают три российских клуба: «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». «Железнодорожники» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» — 1:2. «Зенит» в Дортмунде проиграл «Боруссии» — 0:2, а «Краснодар» разгромно уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:4.

«Краснодар» и «Локомотив» занимают третьи места в своих группах, «Зенит» — последнее, четвертое.