Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение от лондонского «Челси» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 0:4.

«Мы играли дисциплинированно в первом тайме. Да, немного было моментов, соперник забил гол, что не вытекало из игры. Во втором тайме мы увеличили темп, надо было забивать, потом гол после попадания мяча в руку. И потом «Челси» сделал замены, а у нас не было такого ресурса», — заявил Мусаев, слова которого приводит ТАСС.

Набрав одно очко в двух матчах, «Краснодар» расположился на третьей строчке турнирной таблицы своей группы. В следующем матче подопечные Мусаевы на выезде встретятся с испанской «Севильей».