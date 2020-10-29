Главный тренер футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру «Краснодара» против лондонцев в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» играл очень хорошо. Ждали сопротивления с их стороны. Естественно, они расстроены из-за такого проигрыша. Но мы больше думаем о том, что выиграли и заработали очки, а не о том, как грустит соперник», — сказал Лэмпард после матча.

Также специалист отметил игру своих подопечных. В частности, тренер выделил Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича, Каллума Хадсона-Одои, Жоржиньо и Антонио Рюдигера.

Напомним, игра состоялась в среду, 28 октября. «Краснодар» на своем поле потерпел поражение с разгромным счетом 0:4. Подопечные Мурада Мусаев опустились на третью строчку турнирной таблицы группы Е, набрав одно очко после двух туров. «Челси» идет на первом месте.