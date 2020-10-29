В четверг, 29 октября, «Антверпен» на своем поле примет «Тоттенхэм» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет в Бельгии, начнется в 20:55 по московскому времени.

«Антверпен»

«Антверпен» сыграл всего один матч в рамках групповой стадии Лиги Европы из-за того, что попал на чемпионат напрямую. Этим единственным матчем стал гостевой поединок против «Лудогорца», где клуб одержал победу со счётом 2:1.

В местном чемпионате Бельгии «Антверпен» в данный момент занимает первое место, сыграв за всё время десять туров.

Коллектив Ивана Леко выиграл шесть поединков, дважды сыграл в ничью и столько же проиграл. А предыдущим матчем была победа на домашних трибунах над «Беерсхот» со счётом 3:2.

Несколько игроков клуба травмированы и находятся под присмотром врачей и восстанавливаются. Также некоторые проблемы со здоровьем имеют четыре футболиста: Дилан Батубинсика, Мануэль Бенсон и Алексис де Сарт.

«Тоттэнхэм»

Еврокубки для «Тоттенхэма» начались с хорошей ноты и клуб одержал победу над «Локомотивом» Пловдив со счётом 2:1. Далее тоже хороший результат на выезде против «Шкендии 79», где «шпоры» одержали победу со счётом 3:1. Следом шла совсем уж сенсационная победа над «Маккаби» Хайфа в последнем раунде квалификации, здесь подопечные Моуринью обыграли своих соперников со счётом 7:2.

У футболистов есть несколько травмированных игроков, которые также находятся под присмотром и восстанавливают свою индивидуальную форму. В ближайшее время на поле должны выйти Яфет Танганга, Стивен Бергвейн и Серж Орье.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.51, победа «Антверпена» — 5.90, ничья — 4.50.

Что «Антверпен», что «Тоттэнхэм» показывают достаточно сильные и стабильные результаты для своего уровня игры. Аналитики считают, что в сегодняшнем матче будет серьёзная борьба, но «Тоттенхэм» дожмёт своего оппонента и предлагает к рассмотрению прогноз на победу «Тоттенхэма» и обе забьют с коэффициентом 2.80.