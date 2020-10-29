Бывшая теннисистка Ольга Шарыпова, состоявшая в отношениях с немецким теннисистом Александром Зверевым, призналась, что является жертвой домашнего насилия.

В «Инстаграме» Шарыпова написала, что в августе прошлого года её во время ссоры пытались задушить подушкой, а также ударили головой о стену. Имени молодого человека Ольга не называла, но в интервью «Чемпионату» призналась, что это был Зверев.

По словам девушки, в тот день она гуляла с супругой Даниила Медведева Дарьей. Они немного задержались, из-за чего Зверев разозлился и устроил ссору.

«Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в «Инстаграме», что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас», — рассказала Шарыпова «Чемпионату».

Ольга добавила, что убежала босиком с одним телефоном. Сначала она пряталась в гостинице, но Зверев нашел её и пытался вернуть в номер. Девушка подчеркнула, что понимала: никакого диалога в тот момент не получится.

«Мне было страшно, и я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал. К счастью, в тот момент появились люди, и я проскочила вместе с ними на улицу», — рассказала Ольга.