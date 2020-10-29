Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал раннюю замену нападающего Артема Дзюбы в матче с «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В перерыве Семак заменил Дзюбу на Андрея Мостового, капитанская повязка после этого перешла к защитнику Дугласу Сантосу.

«С чем связана замена Дзюбы? Для того, чтобы разнообразить игру, защитники выигрывали борьбу у Артема, но Мостовому нужно еще набираться опыта, работы еще много», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:2. В активе сине-бело-голубых по-прежнему нет ни одного очка, команда занимает последнее место в турнирной таблице группы F. В следующем матче подопечные Сергея Семака на своем поле примут «Лацио», игра состоится 4 ноября.