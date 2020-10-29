Московский ЦСКА на своем поле примет загребское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 29 октября, и начнется в 20:55 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с румыном Раду Петреску. В роли его ассистентов выступят Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу, четвертым рефери назначен Марцел Бирсан.

В игре первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА упустил победу над австрийским «Вольфсбергом». Матч состоялся на арене «Вёртерзе» в Клагенфурте и закончился со счётом 1:1. Гол в составе армейцев забил аргентинец Адольфо Гайч.