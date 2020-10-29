Главный ветеран российского футбола не один сезон мучался от травм, но уже два года играет так, будто откатился на 15 лет назад.

Все травмы защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Инфографика Nevasport.

При этом еще каких-то два года назад многие были уверены: Жирков вот-вот объявит о завершении карьеры. Тогда он мучался с ахилловым сухожилием и в общей сложности пропустил 188 дней и 29 матчей.

Были серьезные травмы у Жиркова и раньше. Например, в сезоне-13/14 футболист был травмирован 91 день. Повезло, что травма подколенного сухожилия пришлась на межсезонье, и Жирков пропустил всего лишь шесть игр, да еще и успел оформить переход из «Анжи» в «Динамо».

Примерно такая же по длительности травма (88 дней) была в сезоне-10/11 в «Челси». Тогда Жирков пропустил 17 матчей, и, возможно, именно из-за этого повреждения малоберцовой кости не смог закрепиться в лондонском клубе. Тем более первый звоночек был раньше: в предыдущем сезоне Юрий выбыл на 56 дней и пропустил восемь матчей своей новой команды.