Главный ветеран российского футбола не один сезон мучался от травм, но уже два года играет так, будто откатился на 15 лет назад.

При этом еще каких-то два года назад многие были уверены: Жирков вот-вот объявит о завершении карьеры. Тогда он мучался с ахилловым сухожилием и в общей сложности пропустил 188 дней и 29 матчей.

Были серьезные травмы у Жиркова и раньше. Например, в сезоне-13/14 футболист был травмирован 91 день. Повезло, что травма подколенного сухожилия пришлась на межсезонье, и Жирков пропустил всего лишь шесть игр, да еще и успел оформить переход из «Анжи» в «Динамо».

Примерно такая же по длительности травма (88 дней) была в сезоне-10/11 в «Челси». Тогда Жирков пропустил 17 матчей, и, возможно, именно из-за этого повреждения малоберцовой кости не смог закрепиться в лондонском клубе. Тем более первый звоночек был раньше: в предыдущем сезоне Юрий выбыл на 56 дней и пропустил восемь матчей своей новой команды.