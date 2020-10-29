Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочными действия арбитра Василия Казарцева, который удалил с поля полузащитника «Ростова» Романа Еременко в домашнем матче против «Химок».

«Ростов» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС, после рассмотрения она была удовлетворена.

«Большинством голосов ЭСК посчитала, что судья Василий Казарцев ошибочно удалил полузащитника «Ростова» Романа Еременко на 71-й минуте встречи», – гласит сообщение пресс-службы РФС.

Напомним, матч состоялся 25 октября в Ростове-на-Дону в рамках 12-го тура чемпионата России. «Химки» одержали победу со счетом 2:0, оба гола были забиты в концовке встречи, когда хозяева играли в меньшинстве.

Стоит отметить, что это не первая ошибка Казарцева в матчах РПЛ. Арбитр должен был быть отстранен от работы до 10 октября, затем назначен на матчи ФНЛ, однако ему удалось вернуться к своей деятельности раньше срока.