Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон раскритиковал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Все знают, что Хабиб между боями весит 190 фунтов. Я меньше него, но я настоящий мужчина и дерусь в своей весовой категории. Хабиб же хочет избивать только карликов», — заявил Ковингтон, слова которого приводит Submission Radio.

Американец добавил, что Нурмагомедов побил кучу малышей, и назвал его оппонентов «сборищем лилипутов». Ковингтон добавил, что Хабиб никогда не будет биться в весовой категории для настоящих мужчин, так как не сможет сохранить свой титул.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, 24 октября он защитил титул, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ковингтон выступает в полусредней весовой категории, в его активе 16 побед при двух поражениях в ММА.