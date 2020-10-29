Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов по среднему возрасту составов команд во внутренних первенствах составов команд из 67 главных дивизионов Европы.

Из числа первых 20 лиг в рейтинге УЕФА самым молодым стал датский клуб «Нордшелланда» — средний возраст футболистов датчан составил 22,7 года. На втором месте оказался португальский «Фамаликан» — 23,1 года.

На десятом месте в рейтинге расположился московский «Спартак», в котором средний возраст игроков составляет 23,9 лет. Самым молодым клубом из первых пяти европейских чемпионатов стал итальянский «Милан» — 24,5 года. Среди всех учитываемых чемпионатов самым молодым клубом стала латвийская «Метта» — 20,6 лет.

Ранее сообщалось, что академия московского футбольного клуба «Спартак» была закрыта на две недели из-за ситуации с коронавирусом.