Отборочные старты сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира пройдут в Муонио (Финляндия).

Как сообщает телеграм-канал «На 25-м километре», 9-10 ноября тренер российской команды Егор Сорин с несколькими лыжниками своей группы вылетит в Финляндию со сбора в Ханты-Мансийске.

«В Муонио будут все группы, все составы, и там будем определять спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира. FIS-старт отменили, но для нас сделают хронометрию, бибы», — сказал Сорин.

Специалист добавил, что к соревнованию могут присоединиться лыжники из других стран.

Напомним, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Руке (Финляндия) в период с 27 по 29 ноября. Национальные органы здравоохранения одобрили меры безопасности, которые будут предприняты в связи с пандемией коронавируса.