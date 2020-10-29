Единая лига ВТБ назвала американского защитника петербургского «Зенита» Билли Бэрона самым ценным игроком турнира по итогам двух первых месяцев осени.

Бэрон в среднем набирал 16,3 очка (52.4% попаданий с игры) и совершая 4,3 передачи, 2,5 подбора и 1,3 перехвата с показателем эффективности 17,3 балла.

На старте сезона команда Хави Паскуаля одержала четыре победы в матчах против подмосковных «Химок», эстонского «Калева», польской «Зелена-Гуры» и белорусского «Цмоки-Минска» и занимает первое место в турнирной таблице.

Напомним, Билли Бэрон провел прошлый сезон в «Црвене Звезде». В играх Евролиги американец набирал 11,6 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Ранее стало известно, что матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос» не состоится в срок и будет перенесен на другую дату.