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  • 14:41,  29 октября 2020
Футбол
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Уткин о Сафонове: Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч?

Василий Уткин
Василий Уткин. Скриншот с YouTube канала

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на мнение о том, что не стоит перехваливать или ругать голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева разгромно проиграли «Челси» — 0:4.

«Раскомандовались.

— Не перехваливайте Сафонова!

— Не ругайте слишком сильно!

— Он ещё молодой!

— Его надо беречь!

Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч? Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, «Краснодар», набрав одно очко в двух матчах, расположился на третьей строчке турнирной таблицы своей группы. В следующем матче подопечные Мусаева на выезде встретятся с испанской «Севильей». Лидером квартета идет лондонский «Челси» с 4 очками.

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