Уткин о Сафонове: Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч?

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на мнение о том, что не стоит перехваливать или ругать голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева разгромно проиграли «Челси» — 0:4.
«Раскомандовались.
— Не перехваливайте Сафонова!
— Не ругайте слишком сильно!
— Он ещё молодой!
— Его надо беречь!
Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч? Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.
Напомним, «Краснодар», набрав одно очко в двух матчах, расположился на третьей строчке турнирной таблицы своей группы. В следующем матче подопечные Мусаева на выезде встретятся с испанской «Севильей». Лидером квартета идет лондонский «Челси» с 4 очками.
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