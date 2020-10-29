Уткин о Сафонове: Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч?

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на мнение о том, что не стоит перехваливать или ругать голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева разгромно проиграли «Челси» — 0:4.

«Раскомандовались.

— Не перехваливайте Сафонова!

— Не ругайте слишком сильно!

— Он ещё молодой!

— Его надо беречь!

Может, ему ещё сильно не бить или играть через матч? Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.