Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планами о том, когда Ислам Махачев будет драться за пояс.

«Такой план – если он побеждает Дос Аньоса, то следующий бой проводит до Рамадана. Если выигрывает его, то становится претендентом на титул, а в сентябре-октябре 2021 года дерется за пояс», – сказал Хабиб, слова которого приводит журналист Игорь Лазорин.

Отметим, поединок между Исламом Махачевым и Рафаэлем Дос Аньосом станет главным событием UFC Fight Night 182, который состоится 14 ноября в Лас-Вегасе.

Россиянин провел 19 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед при одном поражении. Махачев должен был принять участие в одном из апрельских турниров UFC, которые были отменены из-за коронавируса.