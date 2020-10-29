Российская фигуристка Алена Косторная поделилась новыми фотографиями с тренировки в академии «Ангелы Плющенко».

«Неделя и три дня до моих первых соревнований в сезоне», – написала Косторная.

Напомним, в сезоне-2020/21 спортсменка не принимала участие в официальных стартах. Она выступила лишь на контрольных прокатах сборной России в сентябре, где исполнила короткую программу и снялась с произвольной.

Алена выступит на четвертом этапе Кубка России в Казани, который будет проходить в период с 8 по 12 ноября.

Напомним, Косторная является действующей чемпионкой Европы, а также победительницей взрослого финала Гран-при. Минувшим летом она покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.