Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва поделился мнением по поводу самого великого бойца всех времен.

По словам бразильца, Хабиб Нурмагомедов удивительный парень, он особый боец и очень хороший человек. Сильва отметил, он не может говорить про Джона Джонса, потому что Джонс ему как младший брат, и Сильва считает, что нет лучшего бойца.

Андерсон Сильва добавил, что у Джонса был свой лучший момент, а у Хабиба — свой. Он подчеркнул, что свой момент был также и у Макгрегора, Чака Лиддела, Ройса Грейси, Витора Белфорта, Родриго «Минотавра», Жозе Алдо, Рича Франклина, Карлоса Ньютона и него самого.

«Каждый приходил в UFC и показывал свои лучшие качества, показывал что-то уникальное. UFC это уникальная вещь, а не один человек. Но лучшего бойца нет», – сказал Сильва, слова которого приводит Allboxing.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.