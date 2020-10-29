Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) будет проходить без зрителей.

Как сообщает пресс-служба турнира, такое решение принято в связи с введением всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране. Изначально предполагалось, что на трибунах смогут присутствовать до тысячи зрителей ежедневно.

Отмечается, что болельщикам, купившим билеты, будут возвращены деньги.

«Французская федерация тенниса понимает, что люди, которые в конечном счёте не смогут посетить турнир, разочарованы, и благодарит их за понимание», — гласит сообщение пресс-службы.

Карантин во Франции будет снят не ранее 1 декабря. Парижский «Мастерс» должен стартовать на следующей неделе, 2 ноября. В прошлом сезоне победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший канадца Дениса Шаповалова.