Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал поражение «Зенита» от «Боруссии» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Дело не в наших российских клубах, а в том, что наш темп российского футбола низок по сравнению с европейским. Есть отличие между скоростями в еврокубках», — сказал Шаронов, слова которого приводит Sport24.

Он объяснил, что европейские команды используют прессинг и высокую линию обороны, чего практически нет в чемпионате России. Поэтому уровень российских команд отличается от соперников, играющих в еврокубках.

«Давление на Сергея Семака? Он большой профессионал. Не думаю, что ему нужны слова поддержки. Давление — это часть футбола. Если ты выигрываешь, то в твой адрес поют дифирамбы, ты лучший тренер, а если поражения, то Семак плохой», — добавил Шаронов.

Специалист выразил уверенность, что Семак и сам знает, как реагировать на поражения. По мнению Шаронова, это будет ключевым моментом. Самое главное для Семака сейчас — думать о своей работе, а не отвлекаться на критику.