Исинбаева предложила поднять зарплаты молодым тренерам до 40-50 тыс в месяц

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева считает, что необходимо поднять зарплаты молодым российским тренерам до 40-50 тысяч рублей в месяц.

По словам Исинбаевой, если поднять зарплаты тренеров до 40-50 тысяч рублей, будут очереди и жесткий конкурс. По мнению председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов России, есть огромное число молодых людей и девушек, желающих посвятить себя тренерской деятельности.

«Сейчас я полностью согласна с Еленой Вяльбе: сегодняшняя ситуация не мотивирует тренеров на то, чтобы посвятить себя жизни детей, оставив своих на втором плане», — сказала Исинбаева, слова которой приводит ТАСС.