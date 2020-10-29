Российский защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев рассказал, как подписывал двусторонний контракт с петербургским СКА.

По словам Зубарева, СКА – прекрасная организация, все сделано на высшем уровне. Он отметил, что хотел играть, но тебе никогда этого не гарантируют.

Зубарев добавил, что ему было неудобно и стыдно, когда он узнал о двустороннем контракте с армейским клубом.

«Я думал, когда меня об этом спросят. Но я даже не знаю, что на это ответить… Мне до сих пор кажется, что этот момент был некрасивым. Мне было стыдно за себя, что такое произошло. Если бы я заранее знал, что такое будет, то, конечно, не подписывал бы контракт», – сказал Зубарев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Андрей Зубарев выступал в петербургском клубе с 2015-го по 2020 год.