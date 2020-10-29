Союз европейских футбольных ассоциаций прокомментировал эпизод в начале матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси», когда многие игроки российского клуба не встали на одно колено в рамках акции Black Lives Matter.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Краснодар» проиграл лондонскому «Челси» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Перед матчем во время ставшей традиционной акции Black Lives Matter все футболисты лондонского клуба встали на одно колено, в то время как у «Краснодара» часть игроков не стала это делать.